Veja os looks das primeiras-damas que destacaram no Ceará e em Brasília

Do azul Royal ao rosa-claro. O look usado pelas mulheres nas cerimônias de posse, na última terça-feira (2), em geral desperta a curiosidade do público, principalmente aqueles escolhidos pelas primeiras-damas e vice-governadoras.

Durante a posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL), um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e que ficou em segundo lugar nos trending topics do Twitter, foi o vestido da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Com um corte de ombro a ombro e de tom rosa claro, o vestido usado por Michelle foi produzido pela estilista Marie Lafayette e levou 20 dias para ser feito. A escolha de Michelle foi elogiada pelos internautas:

"A estilista Marie Lafayette arrasou na escolha do vestido da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O scapin também. Look apropriado, lindo, discreto e elegante", disse uma usuária.

Marcela Temer

Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil

O vestido branco também acinturado e com uma saia rodada usada pela ex-primeira-dama Marcela Temer também foi alvo dos comentários na Internet. Lá os usuários se dividiram entre os que gostaram e os que reprovaram o look. Eles discutiram também qual delas seria a mais elegante.

Os internautas lembraram ainda que o vestido usado por Marcela na transmissão da faixa presidencial, nesta terça, foi o mesmo que ela escolheu no desfile de 7 de setembro de 2016.

"Marcela Temer tem o meu respeito: reciclou em seu último evento oficial o mesmo vestido que usou no primeiro evento como primeira-dama. Se Kate pode, ela tb pode, né?”, disse uma internauta.

Mulher do Hamilton Mourão

Foto: AFP

Quem também chamou atenção nas redes sociais foi Paula Mourão, a mulher do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O look azul royal com transparência no decote foi criticado por internautas no Twitter e no Facebook.

"Tô inconformado com o vestido da Paula Mourão, mano kkkkk ninguém deu um toque nela não?", comentou um usuário.

Primeira-dama do Estado

Foto: Camila Lima

Assim como a primeira-dama do País, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, também escolheu um vestido de cor rosa-claro para usar na solenidade de posse do governador Camilo Santana (PT), na Assembleia Legislativa, e do secretariado, no Palácio da Abolição.

O look usado por ela é da marca cearense Rendá e foi bordado na organza por um artesão do interior. O vestido é ornado com pedras e trouxe uma transparência na saia. Onélia é conhecida por usar renda nos vestidos.

Vice-governadora

Foto: Helene Santos

Já a vice-governadora do Estado, Izolda Cela (PDT), apostou no azul-claro para a cerimônia de posse do segundo mandato. O vestido usado por ela foi feito em renascença pela artesã Maria Eliane Martins Rocha.