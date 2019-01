Veja a lista do secretariado do Governo Camilo Santana no segundo mandato

Confira a lista do secretariado do segundo mandato do governador Camilo Santana (PT):

Casa Civil = Élcio Batista

Procuradoria-Geral do Estado = Juvencio Viana

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado = Aloísio Carvalho

Secretaria da Fazenda = Fernanda Pacobahyba

Secretaria do Planejamento e Gestão = Mauro Filho

Secretaria da Educação = Eliane Estrela

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos = Socorro França

Secretaria da Saúde = Carlos Roberto Martins Rodrigues (Dr. Cabeto)

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social = André Costa

Secretariaria de Administração Penitenciária = Luís Mauro Albuquerque

Secretaria da Cultura = Fabiano Piúba

Secretaria do Esporte e Juventude = Rogério Pinheiro

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior = Inácio Arruda

Secretaria do Turismo = Arialdo Pinho

Secretaria do Desenvolvimento Agrário = Francisco de Assis Diniz

Secretaria dos Recursos Hídricos = Francisco Teixeira

Secretaria da Infraestrutura = Lúcio Gomes

Secretaria das Cidades = Zezinho Albuquerque

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho = Maia Junior

Secretaria do Meio Ambiente = Artur Bruno

Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário = Cândida Maria Torres

Casa Militar = Coronel Andrade Mendonça

Assessoria Especial de Relações Institucionais = Nelson Martins*

Assessoria Especial de Relações Internacionais = César Ribeiro*

Assessoria Especial de Comunicação = Chagas Vieira*

*Cargos com status de secretaria