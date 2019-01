Vavá, irmão de Lula, morre em SP e ex-presidente pede para ir ao enterro

O irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Genival Inácio da Silva, de 79 anos, o Vavá, morreu nesta terça-feira (29), em São Paulo.

Ele estava com câncer no pulmão. Na semana passada, Vavá foi internado em um hospital de São Paulo para tratamento, mas não resistiu.

Lula vai pedir à Justiça para comparecer ao velório - Vavá foi um dos irmãos mais próximos do ex-presidente.

Os advogados do petista vão invocar o artigo 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que afirma que "os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão".

No Twitter de Lula, foi publicada uma foto ao lado de seu irmão, com a legenda "Vavá, em memória".

A ex-presidenta Dilma Roussef também publicou em sua conta no Twitter uma foto de Vavá, lamentou sua morte e defendeu que Lula se despeça de seu irmão. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Genival Inácio da Silva, o Vavá, que vinha lutando contra um câncer. Ele faleceu hoje. Lamento pela família e amigos, que enfrentam este momento de dor. Espero que o presidente Lula possa ao menos se despedir do seu irmão querido".

Numa outra tentativa, para o enterro de Sigmaringa Seixas, o juiz negou a saída de Lula. A sua defesa alegou que o advogado era amigo do ex-presidente, mas em seu despacho o magistrado lembrou o artigo 120 da LEP.