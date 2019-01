'Um ser possuído', diz Renan sobre Deltan Dallagnol da Lava Jato

O senador Renan Calheiros (MDB), candidato à Presidência do Senado, afirmou, em seu Twitter, nesta terça-feira (15), que o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, "continua a proferir palavras débeis, vazias, e com interesse político, como um ser possuído"

Deltan Dallagnol @deltanmd continua a proferir palavras débeis, vazias, a julgar sem isenção e com interesse político, como um ser possuído. — Renan Calheiros (@renancalheiros) 15 de janeiro de 2019

Investigado na Operação Lava Jato, o emedebista é um dos cotados para disputar o comando do Senado neste ano. O voto sigiloso no pleito foi alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Corte, Dias Toffoli, rejeitou recurso para divulgar a escolha dos senadores ao cargo na última quinta-feira (10).

Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (14), o chefe da força-tarefa compartilhou uma notícia do jornal Correio Braziliense que mostra a votação secreta como um "trunfo" do senador na disputa ao cargo.

Ao lado da notícia, Deltan expõe sua opinião, pedindo que seus seguidores assinem um abaixo assinado: "Em menos de três dias, 430 mil brasileiros já mandaram o recado: querem VOTAÇÃO ABERTA para as eleições dos presidentes do Congresso".

"Mais de 500 MIL PESSOAS estão pedindo o #votoaberto. É um grito da sociedade pelo direito de acompanhar a posição de seus representantes nessa escolha que pode ser tão importante quanto a eleição de um Presidente da República", afirmou Deltan, em outra publicação.