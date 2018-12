TRE realiza retotalização dos votos nas eleições para deputado estadual e federal no Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) vai realizar, nesta sexta-feira (14), às 9h30, a retotalização dos votos recebidos por candidatos a deputado estadual e deputado federal que tiveram os registros de candidatura barrados.

Pelo menos quatro candidatos a cargos proporcionais no Ceará que estavam nessa situação foram deferidos após recorrerem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, agora, terão os seus votos contabilizados nas eleições e podem provocar mudanças entre os parlamentares eleitos.

Uma das candidaturas deferidas é a de Lia Gomes (PDT), irmã dos ex-governadores do Estado: Cid e Ciro Gomes, ambos do PDT. Ela foi barrada pelo pleno do TRE, por falta de biometria, e renunciou à disputa ao cargo de deputada estadual.

Além dela, o conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Domingos Filho, também foi impedido de concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa, em razão do cargo de magistratura que ocupa. Outros dois candidatos à Câmara Federal pelo Ceará também tiveram os registros deferidos.

Com isso, a Comissão Apuradora das Eleições 2018 do TRE-CE, presidida pelo desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, vai realizar uma nova totalização dos votos. Em seguida, a Corte vai emitir um novo Relatório de Resultado da Eleição que contemplará os votos decorrentes das alterações na situação jurídica desses candidatos.