TRE reabre postos de atendimento em shoppings de Fortaleza; veja onde encontrar serviços

Com o fim das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reabriu, desde o dia cinco de novembro, os postos de atendimento para cadastramento biométrico, processo em que os eleitores registram a sua digital para votação. Com isso, em Fortaleza, a Justiça Eleitoral tem intensificado atendimento em shoppings, com o objetivo de descentralizar os serviços eleitorais. Depois de reabrir, na última segunda-feira (3), posto de atendimento instalado no Shopping RioMar Kennedy, nesta quarta-feira (5), o TRE-CE volta a oferecer atendimento ao eleitor também no Shopping Parangaba. São seis postos na Capital.

A revisão do eleitorado começa em Fortaleza, oficialmente, no dia 19 de fevereiro de 2019 e se estende até o dia 29 de novembro, mas o órgão alerta para que os eleitores não deixem para última hora já que, nas eleições de 2020, o cadastramento biométrico será obrigatório em todo o Estado.

Para fazer a biometria, o eleitor deve apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em Fortaleza, os eleitores devem procurar atendimento em um dos seis postos abertos (veja no fim da matéria). No Interior, o atendimento é feito em algum cartório eleitoral.

Fortaleza e mais 54 municípios entrarão em processo de revisão biométrica em 2019, conforme calendário definido pelo Tribunal. Na Capital, 49,5% dos 1.776.870 eleitores já fizeram o recadastramento biométrico, mas 896.417 ainda precisam procurar atendimento.

Prazos

De acordo com Lorena Belo, coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral do TRE-CE, o eleitor é orientado a buscar esse atendimento o mais rápido possível para não ser submetido a longas filas, longas horas de espera e a um atendimento desconfortável.

"Se o eleitor não comparecer até o fim do prazo, a execução imediata é o cancelamento da inscrição eleitoral e as consequências disso vão desde não estar apto ao voto nas próximas eleições de 2020, até a impossibilidade de tomar posse em cargo público, contrair empréstimo em banco público, emitir ou renovar passaporte e inscrever-se em programas de assistência social", destacou a coordenadora.

Na última eleição, em 2018, 129 municípios cearenses tiveram o cadastro biométrico como obrigatório para a votação. Os 55 municípios restantes, entre eles Fortaleza, tem até novembro para fazer o cadastro.

Lorena Belo enfatiza que, neste período, antes da revisão do eleitorado, o atendimento costuma durar de 10 a 15 minutos. Já no fim do prazo, pode demorar horas.

Veja onde buscar atendimento em Fortaleza:

Shopping Parangaba (Piso L1 - lojas 168/169) - posto a ser reinauguraod nesta quarta-feira (5): das 10h às 19h;

Shopping RioMar Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): das 10h às 19h;

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): das 8h às 17h;

Unidade Móvel (Cidade das Crianças – Centro): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): das 8h às 17h;

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): das 8h às 17h.

Revisão do eleitorado na Capital: de 19/02/2019 a 29/11/2019