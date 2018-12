TRE-CE contabiliza votos após decisão do TSE, mas não muda eleitos

Nada muda. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contabilizou, nesta sexta-feira, 14, os votos de três candidatos que concorrem na eleição passada sob júdice e tiveram suas candidaturas deferidades pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os votos de Lia Gomes (PDT) - que concorreu a deputada estadual -, Domingos Filho (PSD) e Ediene Monteiro (PP) - que concorreram a deputados federais - não modificaram a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) e da bancada cearense na Câmara Federal.

Na quarta-feira, 12, a notícia do deferimento dos votos, em especial os de Lia Gomes, geraram alvoroço na classe política cearense. Especulava-se sobre a possibilidade de isso garantir uma nova vaga a sua coligação - PP, PDT, PR, DEM e PRP -, o que levaria Lucílvio Girão (PP) à Casa, gerando muitas dúvidas sobre quem dos eleitos ficaria de fora. Os votos dados à coligação, entretanto, não foram suficiente. Lia, que teve a candidatura questionada por não ter feito a biometria - que foi obrigatória em seu domicílio eleitoral, Sobral - teve 6,5 mil votos. Já Domingos Filho, que foi questionado por ser conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), teve 2,1 mil. Ediene Monteiro teve 1,5 mil sufrágios.

A decisão do TRE não alterou o composição das Casas legislativas, mas teve um efeito - discreto - no quociente eleitoral - quantidade mínima de votos que um partido ou coligação precisa atingir para obter uma vaga em um parlamento. Anteriomente, para deputado federal, eram necessários 208.842 votos - representando um crescimento de 61 apoios. Agora, serão 208.903 sufrágios. Para estadual, a quantidade mínima era de 99.375 endossos na urna, que subiu para 99.564 apoios - uma diferença de 189 votos.