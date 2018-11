O consultor legislativo e ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) Tarcísio Gomes de Freitas é o futuro ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, na conta do Twitter do capitão reformado do Exército. O presidente eleito promete concluir seu gabinete até o fim desta semana. Hoje ele chegou a Brasília.

Boa tarde! Comunico em primeira mão a indicação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, Consultor Legislativo da Câmara Federal e ex-diretor do DNIT, ao Ministério da Infraestrutura. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de novembro de 2018



Na atual administração, não existe o Ministério da Infraestrutura. A nova Pasta deve absorver o atual Ministério dos Transportes. Em sua conta no Linkedin, ele informa ter pós-gradução na Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 2003 e 2004, com MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos, além de ter tirado o segundo lugar no Bacharelado em Ciências Militares, Engenharia militar, na Academia Militar das Agulhas Negras, entre 1993-1996. Ele também cita que participou da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, da ONU, entre novembro de 2005 e junho de 2006.

Confira os nomes já anunciados pelo presidente eleito para sua equipe.

Secretaria de Governo

Carlos Alberto dos Santos Cruz

Saúde

Luiz Henrique Mandetta

Educação

Ricardo Vélez Rodríguez

Transparência e Controladoria-Geral da República (CGU)

Wagner Rosário



Secretaria-Geral da Presidência

Gustavo Bebianno

Relações Exteriores

Ernesto Araújo

Defesa

General Fernando Azevedo e Silva

Agricultura

Tereza Cristina

Gabinete de Segurança Institucional

General Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Justiça e Segurança Pública

Sérgio Moro

Ciência e Tecnologia

Marcos Pontes

Casa Civil

Onyx Lorenzoni

Economia

Paulo Guedes