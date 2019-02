Simone Tebet, Major Olímpio e Álvaro Dias retiram candidaturas no Senado

Nos discursos de candidatos que antecedem a eleição do próximo presidente do Senado, na tarde deste sábado (2), três senadores desistiram de suas candidaturas: Simone Tebet (MDB-MS), Major Olímpio (PSL-SP) e Álvaro Dias (Pode-PR).

Álvaro Dias (Podemos-PR) retirou a candidatura ao discursar no plenário da Casa. Ele também defendeu a chamada nova política.

> Senadores retomam sessão que decidirá próximo presidente da Casa

"Estou renunciando agora para atender a uma aspiração nacional. A renúncia não é fácil. É um ato de covardia, mas neste momento, é um ato de desprendimento", anunciou o senador. Ele explicou que a decisão foi tomada para que a pulverização de candidaturas não acabasse beneficiando a eleição de Renan Calheiros (MDB-AL) para o comando do Senado.

"A população brasileira, Renan, não quer a sua Presidência no Senado", afirmou. Álvaro Dias disse ainda que a população brasileira mostrou nas urnas que quer renovação na política. "Aqueles que pensam que a velha política foi varrida pelas urnas, se equivocam. A luta continua", disse.

Sem ter conseguido grande mobilização, o senador Major Olímpio também anunciou que está fora da disputa pela presidência do Senado. "Passo a me alinhar a todos aqueles que querem as mudanças de que o nosso país precisa", disse, sem declarar voto.

Sua saída, como a de Álvaro Dias, tem efeito simbólico de fortalecer o candidato anti-Renan remanescente, Davi Alcolumbre (DEM-AP).