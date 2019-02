Senador Tasso Jereissati explica porque desistiu de apoiar a CPI da Lava-Toga

O senador Tasso Jereissati (PSDB) justificou em vídeo publicado em redes sociais nesta quarta-feira (13) o motivo pelo qual retirou a assinatura da "CPI da Lava Toga". O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito seria averiguar os possíveis excessos cometidos por tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar colocou como fator para a retirada do apoio a consulta à assessoria jurídica, que informou a necessidade da existência de um fato determinante específico para dar continuidade à CPI. "Retirei a assinatura em razão do assessoramento jurídico que nos alertou que uma CPI só pode ser instalada se tiver um fato determinado, um fato determinante. Um assunto específico, um escândalo específico e em cima disto se intalar uma CPI. Ora, corríamos o risco de acontecer que o próprio judiciário viesse a desmoralizar o Senado Federal ao dizer da inconstitucionalidade e da ilegalidade dessa CPI. E nós não podemos e não podíamos correr esse risco", explicou o senador.

Tasso, contudo, reiterou o desejo por um judiciário transparente. "Desejo, como vocês, um judiciário limpo, transparente, e que tenha credibilidade que a instituição da Justiça precisa ter no Brasil. No entanto, é necessário prestar atenção que o combate a qualquer tipo de corrupção ou ilícito tem que ser feito através das leis e com respeito às instituições", afirmou.

A CPI da Lava-Toga foi arquivada após a retirada das assinaturas de Tasso, Kátia Abreu (PDT) e Eduardo Gomes (MDB). Nesta terça-feira (12), contudo, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou que ele e outros colegas tentarão conseguir as nove assinaturas necessárias para o desarquivamento da proposta.