Senado aprova empréstimo de 50 milhões de euros para o CE

Na tarde desta quarta-feira (19), o governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou no facebook a aprovação do Senado para o empréstimo de 50 milhões de euros para o Estado. O crédito será emprestado pelo banco alemão Kfw. De acordo com o governador, o dinheiro será direcionado para ações de saneamento básico nas zonas rurais do Ceará.

"Importante notícia para nosso estado", destacou Camilo, agradecendo ainda ao presidente do senado, o cearense Eunício Oliveira. "Agradeço ao presidente Eunício Oliveira pelo empenho em ter colocado em votação essa importante operação, que beneficiará milhares de famílias cearenses", disse o governador.