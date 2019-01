Sem apontar candidato, Eunício defende a unidade do MDB na eleição do Senado

O senador Eunício Oliveira (MDB) pediu a unidade do partido em torno da eleição da presidência do Senado, mas não revelou a preferência interna. Presidente do Congresso Nacional até a próxima sexta-feira (1°), quando passa o posto para o sucessor, o cearense disse que o seu candidato é a "unidade".

"Quem vai ser o escolhido cabe à bancada que vai votar no plenário e escolher o nome. Eu aprendi política assistindo debates do grupo autêntico do MDB. Quem não lembra do Ulisses Guimarães, Paes de Andrade e tantos outros? Eu nasci dentro do partido que sempre divergiu pra convergir no final", disse em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (29) em Brasília.

Os senadores Renan Calheiros (AL) e Simone Tebet (MS) disputam a candidatura do MDB para a presidência do Senado. Eunício, que pleiteava a reeleição na presidência, perdeu a possibilidade de ser lançado pelo partido após ser derrotado na eleição de outubro.