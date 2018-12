Secretários: indicação de deputados altera bancadas antes mesmo da posse

A formação do secretariado do governador Camilo Santana (PT) acabou por alterar a composição da bancada cearense em Brasília e da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) antes mesmo da posse de seus novos integrantes. Com a indicação de Zezinho Albuquerque (PDT) para a Secretaria das Cidades, Lucílvio Girão (PP) assumirá uma cadeira no parlamento estadual, e com a ida de Mauro Filho (PDT) para a Secretaria de Planejamento, Aníbal Gomes (DEM) deve ser empossado como deputado federal. Nenhum dos dois é novato na vida pública. Pelo contrário.

Lucílvio Girão

José Leomar

Apesar de não ter sido reeleito este ano, está na vida pública desde 1992, acumula três mandatos como vereador por Fortaleza, tendo sido eleito pela primeira vez para o Parlamento estadual desde 2002. Teve 42 mil votos na disputa deste ano.

Aníbal Gomes

Diogo Xavier / Câmara dos Deputados

Foi eleito seis vezes como deputado federal. É irmão do deputado estadual Manuel Duca (PDT) e de Rossana Borborema, ex-vice-prefeita de Acaraú, cidade da qual foi prefeito entre 1989 e 1992. Na eleição deste ano obteve 78,9 mil votos

As mudanças podem não ser as únicas. Há a possibilidade de Camilo convocar outros parlamentares para garantir a manutenção de outros nomes nas Casa Legislativas, como Gorete Pereira (PR) - responsável por levar o partido, então o principal da oposição, para a base governista - e Manuel Duca.

Presidência

As nomeações também alteram o cenário na eleição para a Mesa Diretora da AL-CE, já que Zezinho, atual presidente da Casa, era cotado para um novo mandato à frente do parlamento estadual. Com a saída, os nomes mais cotados são os de Tin Gomes, Evandro Leitão e José Sarto, todos do PDT. Correndo por fora, é apontado o nome do novato na Casa e atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Salmito Filho, também do PDT.