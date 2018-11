Secretário-geral da Organização dos Estados Americanos parabeniza futuro chanceler brasileiro

O secretário Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, parabenizou a escolha do embaixador Ernesto Fraga Araújo para assumir o Ministério das Relações Exteriores no futuro governo Jair Bolsonaro. Na sua conta no Twitter, Almagro disse que a instituição esperar trabalhar junto com o diplomata em favor da democracia na região.

“Hoje apresentei meus parabéns ao chanceler da #Brasil @ernestofaraujo com o compromisso de trabalhar juntos na OEA pela democracia no hemisfério”, destacou Almagro nas redes sociais.

Araújo, que atualmente ocupa a diretoria do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, agradeceu os cumprimentos também usando a rede social e se comprometeu com a parceria. “Somaremos esforços na defesa da democracia e da dignidade em todo o continente”, reagiu o futuro ministro das Relações Exteriores.

O nome de Ernesto Araújo foi anunciado por Jair Bolsonaro no último dia 14. O presidente eleito classificou o diplomata como “um brilhante intelectual” e disse que a política externa brasileira tem que ser parte “do momento de regeneração que o Brasil vive hoje”.