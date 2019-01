Secretaria Penitenciária é estratégica contra o crime organizado, diz Camilo

O governador Camilo Santana (PT) justificou a criação da secretaria de Administração Penitenciária, que tem a chefia de Luís Mauro Albuquerque, pelo fato da "complexidade" da área em meio à crise na segurança pública desde a gestão anterior.

Em entrevista ao portal UOL, Camilo argumentou que a desvinculação da administração dos presídios da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para a nova pasta tem o objetivo de ter "um cuidado maior" com a área.

"A violência que acontece nas ruas tem ligação direta com o que acontece também no sistema penitenciário. Tem que combater o crime nas duas pontas. Por isso as duas secretarias, de Segurança Pública e Administração Penitenciária", justificou o petista.

O crime organizado tem pedido a saída do secretário. Através de mensagens divulgadas nos últimos dias, criminosos justificam os ataques em razão da manutenção de Mauro Albuquerque no cargo, além das declarações em relação às facções criminosas no Ceará.

Ainda em entrevista, o petista elogiou a postura do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que autorizou o envio de cerca de 500 homens da Força Nacional para auxliar o trabalho da Polícia local. O ex-juiz, segundo o petista, tem agido "absolutamente dentro do prazo".

"Tanto em relação ao pedido de tropas da Força Nacional, quanto ao pedido de vagas nas penitenciárias federais de segurança máxima, para a transferência de líderes criminosos", declarou o governador.

O Ceará enfrenta o sétimo dia consecutivo de ataques criminosos. Pelo menos 168 pessoas envolvidas foram presas. Telefones celulares e televisões foram retirados dos presídios cearenses. Chefes de facções foram transferidos para presídios federais.