Secretaria de Segurança Pública define novos comandantes da PM e dos Bombeiros

Após confirmada sua continuidade no comando da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o secretário André Costa recebeu a missão de indicar os novos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os indicados se reúnem com o secretário nesta quinta-feira (27).

O comando da Polícia Militar no Estado (PMCE) vai ficar com o tenente-coronel Alexandre Ávila, que até então ocupava o cargo de secretário adjunto na secretaria comandada por André Costa. Ávila é ex-comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e assume o cargo no lugar do coronel Ronaldo Mota Viana.

Já o Corpo de Bombeiros (CBMCE) ficará a cargo do coronel Eduardo Holanda, que atuava como coordenador de atividades técnicas do Conselho Consultivo da instituição.