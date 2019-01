Sarto será o novo presidente da Assembleia

O deputado estadual José Sarto (PDT) deve ser o novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, a partir do dia 1º de fevereiro. Ele foi o escolhido pelo partido, que detém a maior bancada da Assembleia. A indicação do nome tem o aval do governador Camilo Santana.

Na manhã desta sexta-feira, dia 11 de janeiro, o nome deve ser oficializado. Na noite desta quinta, deputados estaduais receberam uma convocação para o ato que acontecerá às 8h na Assembleia Legislativa.

O deputado Tin Gomes (PDT), um dos concorrentes, confirmou a indicação do colega, após reunião com o governador. Segundo Tin, no encontro ficou acertado que quem estiver na composição da Mesa Diretora eleita em fevereiro, não deve participar da próxima, que deve ser escolhida daqui a dois anos.

Sarto, assim, deve ser o candidato de consenso da base aliada de Camilo e, consequentemente, o novo presidente do Poder Legislativo. O nome saiu de uma difícil costura política entre líderes do grupo governista, entre eles o presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque, que será secretário das Cidades no segundo governo Camilo.

Além de Tin Gomes, Evandro Leitão e Sérgio Aguiar concorriam ao cargo, e haviam partido na frente, após articulações para ocupar a posição. A decisão, entretanto, foi por Sarto, um antigo aliado e homem da confiança de Ciro e Cid Gomes.