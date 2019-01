Sarto promete diálogo com outros poderes na Presidência da AL

O candidato do PDT e provável próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE), deputado José Sarto (PDT), prometeu manter o diálogo com outros poderes e colocar para funcionar os órgãos da Casa que estariam subaproveitados, como a Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) e o Conselho de Altos Estudos da Casa.

"A ideia é tentar fazer o que o Zezinho não conseguiu fazer por uma limitação temporal". A fala foi feita antes da reunião oficializou o pedetista como o candidato à sucessão de Zezinho Albuquerque (PDT), que assumirá a secretaria das Cidades.

> Homem de confiança de Cid e Ciro e 7 mandatos de deputado: veja perfil do próximo presidente da AL

O encontro, que aconteceu na AL, contou com a presença de parlamentares de outros partidos. Compareceram pelo PDT, Zezinho Albuquerque, Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Evandro Leitão, Guilherme Landim, Marcos Sobreira, Nezinho, Osmar Baquit e Fernando Hugo. Além deles, estavam presentes Leonardo Pinheiro (PP), David Durand (PRB) e Julinho (PPS), Bruno Gonçalves (Patri), Silvana Oliveira (PR) e Audic Mota (PSB).

A indicação de Sarto para concorrer como candidato da base governista à presidência da Assembleia foi acertada na noite de quinta-feira (11), em reunião com a presença do governador Camilo Santana (PT).

A indicação foi fruto de um costura política dentro da base de Camilo, com atuação central de Zezinho Albuquerque, que assume seu posto no Executivo em fevereiro, logo após a abertura dos trabalhos no plenário 13 de Maio. Além de Sarto, também eram cotados os nomes do atual primeiro vice-presidente, Tin Gomes, o líder do governo, Evandro Leitão, e o candidato derrotado na disputa pela presidência há dois anos, Sérgio Aguiar.

Nos bastidores era consenso que o nome do parlamentar era o preferido dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes (PDT) para o posto. Natural de Acopiara, José Sarto Nogueira Moreira é formado em medicina, atuando como ginecologista e obstetra. Dr. Sarto, como é conhecido, foi reeleito em 2018 para o sétimo mandato consecutivo de deputado estadual. Foi líder do governo Cid Gomes no biênio 2013/2014, tendo sido relator e defensor de praticamente todos os projetos de lei encaminhados pelo ex-governador.

Na última legislatura, presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle e é um dos vice-líderes do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa do Ceará. Também presidiu a Comissão de Educação e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que apurou fraudes no Seguro DPVAT no Estado do Ceará, no biênio 2015/2016.