Saiba os horários da posse de Bolsonaro na próxima terça

O Senado Federal divulgou os horários da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira. Às 14h45 (horário de Brasília), está previsto o desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília para o Congresso Nacional.

Quem for à Esplanada acompanhar a posse não poderá levar: Bebidas alcoólicas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício, apontadores de laser, animais, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, produtos inflamáveis, armas de fogo, objetos cortantes, drones e carrinhos de bebês. pic.twitter.com/1GPO60XFw9 — Senado Federal (@SenadoFederal) 29 de dezembro de 2018

A abertura da Sessão Solene de posse no plenário da Câmara dos Deputados está marcada para 15h (14h em Fortaleza) e deve durar 45 minutos. Às 16h (15h na capital cearense), haverá a cerimônia de execução do Hino Nacional, seguida de salva de 21 tiros de canhão e revista de tropas.

O pronunciamento de Bolsonaro, após a chegada do cortejo presidencial do Congresso Nacional para o Palácio do Planalto, será às 16h30 (horário de Brasília), seguido do cumprimento das autoridades internacionais.

O Senado Federal informa que às 18h25 (17h25 em Fortaleza) está previsto o desfile do cortejo presidencial, em carro fechado e com a faixa presidencial do Palácio do Planalto ao Palácio do Itamaraty. A programação termina com recepção oferecida por Bolsonaro e a esposa, Michelle, a partir das 18h30 (horário de Brasília).