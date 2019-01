"Sai um LGBT mas entra outro", diz David Miranda em resposta a Bolsonaro

Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter a frase "Grande dia!" e uma sequência de emojis que incluíram a bandeira do Brasil e um avião partindo. Rapidamente, David Miranda, suplente de Jean Wyllys que desistiu do novo mandato, associou a frase à saída do deputado federal e respondeu ao presidente.

"Respeite o Jean, Jair, e segura sua empolgação. Sai um LGBT mas entra outro, e que vem do Jacarezinho. Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília".

Bolsonaro respondeu David em seguida, no próprio Twitter, com a frase "Seja feliz! Um forte abraço!"

Marcelo Freixo (PSOL/RJ) também se pronunciou em resposta a Jair Bolsonaro, exigindo postura do presidente. "Que tal você começar a se comportar como presidente da República e parar de agir como um moleque? Tenha postura", disse o deputado federal eleito.

Em sua conta no Twitter, Freixo divulgou, ainda, sua entrevista para a CBN, em que fala sobre a saída de Jean Wyllys e a postura adotada por Bolsonaro. Segundo ele, o presidente "fez piadas em vez de exigir providências, como se fosse um adolescente de quinta série e não o presidente".

Após repercussão do comentário de Bolsonaro associado à saída de Jean em diversos veículos de imprensa, o presidente publicou em seu Twitter que as notícias eram fake news, e que ele estava se referindo às reuniões produtivas com chefes do Estado, além de um novo recorde na Bolsa de valores. "Fake News! Referi-me à missão concluída, reuniões produtivas com Chefes de Estado, voltando ao país que amo, Bolsa batendo novo recorde na casa dos 97.000 e confiança no nosso país sendo restabelecida, isso faz de hoje um grande dia!"