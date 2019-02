Rodrigo Maia cita Camilo Santana em discurso após reeleição como presidente da Câmara dos Deputados

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) citou os governadores do Ceará e Piauí, Camilo Santana e Wellington Dias, respectivamente, durante o discurso proferido logo após a reeleição como presidente da Câmara dos Deputados. Ele agradeceu aos dois gestores petistas por terem sido "muito corretos" com ele durante a campanha para manter a chefia da Casa.

"Ao Wellington Dias e ao governador Camilo, dois governadores do PT, que me recepcionaram e foram muito corretos comigo. Inclusive, me deram uma aula, cada um deles, sobre gestão pública, o Camilo sobre segurança pública, sobre previdência e o governador Wellington Dias sobre previdência. É sobre esse diálogo que a gente precisa avançar no parlamento brasileiro.

Camilo Santana esteve em Brasília nesta sexta-feira (1º) para a posse de Cid Gomes (PDT) como senador. Na ocasião, o governador do Ceará disse ter sugerido à bancada do Estado na Câmara dos Deputados o voto no atual presidente da Casa.

"O Rodrigo, durante o mandato, tem sido muito plural. É importante respeitar a divergência, as diversas correntes e esse perfil dele é bom para o Brasil”, disse o governador. Para ele, o Brasil precisará de maturidade para aprovar reformas. “Precisamos retomar o crescimento econômico e o Congresso vai ser fundamental para isso".