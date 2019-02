Roberto Cláudio abre o ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito Roberto Cláudio apresenta na manhã desta segunda-feira (5) a proposta de Código da Cidade, matéria que regulamenta o Plano Diretor e deve substituir o atual Código de Obras e Posturas, em vigor desde a década de 1980. O gestor municipal fala aos vereadores na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O texto é prioridade do Executivo, que tenta aprová-lo há mais de dois anos. Esta é a terceira versão do projeto a ser protocolada que na Câmara. Parlamentares que acompanharam as tramitações anteriores acreditam que as discussões do novo projeto devem durar ao menos seis meses.

Em coletiva antes de falar em plenário, Roberto Cláudio ressaltou que o código vai incentivar o reuso de água na cidade, instituir regras de construção com mais ganhos ambientais. “Temos que ter consciência de que não pode ter só Construção. Quanto mais a gente fizer isso com um convívio melhor com o meio ambiente, melhor para o nosso futuro”, disse.

O projeto vai começar a tramitação na Casa e o gestor disse esperar que a Câmara melhore o projeto com a apresentação de emendas.