Regional VI terá a maior fatia dos recursos já previstos para 2019

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) concluiu, nesta quarta-feira, a análise da proposta da Prefeitura para o orçamento do ano que vem. O texto de mais de mil páginas aponta as receitas financeiras para o próximo ano na casa dos R$ 8 bilhões e as áreas de saúde, habitação, educação, mobilidade e urbanismo como prioridades para o próximo ano.

A maior parte dos recursos ainda não tem um endereço certo. Entretanto, uma pequena parcela, de pouco mais de 5%, já foi separada pela Prefeitura, segundo as Secretarias Executivas Regionais (SERs) nas quais serão aplicadas. O percentual, apesar de pequeno, representa quase R$ 410 milhões.

A SER que tem mais recursos já destinados até o momento é a VI, que engloba bairros como Messejana, Passaré e Conjunto Palmeiras. Até o momento, são quase R$ 90 milhões para a área. O valor é pouco menos do que os quase R$ 88 milhões previstos para a SER V, que engloba bairros como Mondubim, Prefeito José Walter e Conjunto Ceará.

A SER que tem a menor quantidade de recursos destinados até o momento é a IV, para onde cerca de R$ 26,5 milhões já foram destinados. Lá, estão bairros como Benfica, Fátima, Montese e Parangaba. Na sequência do destino de dinheiro, vem a SER II, onde estão Aldeota, Meirelles e Praia do Futuro. Para a região, já estão previstos pouco mais de R$ 26 milhões.

Entre as pastas que já tem recursos destinados, além das próprias SERs está a secretaria de Educação, que já destina R$ 134,5 milhões às regionais. Outra que também já tem aportes consideráveis é a Pasta da Saúde, com valor de R$ 124,2 milhões.

Ao todo, dos R$ 8 bilhões do orçamento aprovado ontem pelos vereadores, cerca de 10% serão dedicados a investimentos, o que representa cerca de R$ 855 milhões. O texto foi aprovado sem maiores dificuldades. Se, na primeira votação, na terça-feira (11), parlamentares da oposição foram à tribuna para criticar os R$ 35 milhões destinados a gastos com publicidade, desta vez, nem isso. Apenas três parlamentares votaram contra o texto: Julierme Sena (PROS), Plácido Filho (PSDB) e Soldado Noélio (PROS). Outros 22 vereadores endossaram o texto do Executivo.

O fim da tramitação do orçamento não encerra os trabalhos da Casa, entretanto. Com um recesso que só se inicia na próxima quinta-feira (19), a liderança do governo municipal ainda tem a expectativa de aprovar as mensagens antes do fim do ano.

“A Prefeitura - respeitando, obviamente, o tempo da Câmara Municipal -, tem algumas matérias tramitando que considera de interesse da cidade”, explica o líder do governo, Ésio Feitosa (PPL).

Como exemplos, ele destaca o pedido de empréstimo de R$ 200 milhões, que começou a tramitar na quarta-feira, e incentivos fiscais e regularização na avenida Beira-Mar, que começou a tramitar nesta quinta.

O presidente da Comissão de Orçamento, Renan Colares (PDT) afirmou, sobre o empréstimo, que é possível aprová-lo até a próxima quinta.