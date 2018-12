Reforma Administrativa de Camilo é publicada no Diário Oficial

A Reforma Administrativa do Governo do Estado foi publicada na edição desta sexta-feira (21) no Diário Oficial. Assim, o governador Camilo Santana (PT) já pode nomear integrantes do novo secretariado para o segundo mandato. O Sistema Verdes Mares anunciou neste sábado (22), com exclusividade, o primeiro nome que vai integrar o primeiro escalão da gestão petista.

>Exclusivo! Luís Mauro Albuquerque Araújo é o Secretário de Administração Penitenciária

O jornalista Roberto Moreira, publicou que o Policial Civil do Distrito Federal, Luís Mauro Albuquerque Araújo, será o Secretário de Administração Penitenciária no segundo mandato de Camilo Santana. Araújo tem 50 anos e já foi Secretário da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte.

A expectativa é que Camilo anuncie até a próxima quarta-feira (26) a nova composição de governo. A nova gestão deve trabalhar com cerca de mil cargos comissionados a menos e com menos secretarias com objetivo de reduzir os custos em época de crise financeira.