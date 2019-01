Quatro novos nomes serão efetivados vereadores de Fortaleza nesta sexta-feira (1º); veja quem são

Sob o comando do novo presidente Antônio Henrique (PDT), a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) abre o ano legislativo nesta sexta-feira (1º). O evento será uma solenidade rápida, já que a tradicional leitura da mensagem do Executivo à Casa, que costumava acontecer nesse primeiro dia, ocorrerá só na terça-feira (5), em razão de um conflito de agendas do prefeito Roberto Cláudio (PDT), que estará em Brasília no mesmo momento.

Esta sexta também marcará o início dos trabalhos para quatro parlamentares. Libânia Holanda (PR), Ronivaldo Maia (PT), Sargento Reginauro (PROS) e Eron Moreira (PP) estão sendo efetivados nos cargos nos lugares de Célio Studart (PV), Acrísio Sena (PT), Soldado Noélio (PROS) e Salmito Filho (PDT). O primeiro elegeu-se deputado federal, enquanto os outros foram eleitos deputados estaduais em 2018.

Deles, apenas Reginauro é estranho ao Parlamento Municipal. Todos os outros já haviam tido experiências anteriores. Eron, inclusive, já exercia o cargo como suplente quando Salmito foi eleito. Confira abaixo os perfis de cada um dos parlamentares.

Ronivaldo Maia (PT)

José Leomar

jjá havia sido eleito por duas oportunidades, tendo sido vereador entre 2008 e 2016. Antes, havia presidido a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), hoje Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza. De acordo com ele, sua atuação na Casa deverá ser pautada pelas questões locais, mas também nacionais. “Mais do que nunca, as questões nacionais estarão em voga, pois afetam o cidadão de fortaleza, e há uma perspectiva de uma luta mais nacional”, diz, citando a reforma da previdência e a legislação trabalhista como exemplo. Parlamentar de oposição, ele declara que o prefeito Roberto Cláudio (PDT) está “muito à vontade”.

Eron Moreira (PP)

Helene Santos

Eron já está na Casa desde o começo da legislatura, em razão da ida de Elpídio Nogueira (PDT) para a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Durante um curto período, em que Elpídio tentou viabilizar seu nome para a presidência, ele chegou a ocupar o posto. Na gestão anterior, ele foi coordenador do Gonzaguinha de Messejana. Durante a legislatura 2009-2012, chegou assumir uma cadeira na Casa como suplente

Libânia Holanda (PR)

Divulgação CMFor

Esposa do ex-deputado estadual Tomáz Holanda (PPS) e mãe da ex-vereadora Tamara Holanda (DC), assume a vaga aberta pela eleição de Célio Studart (PV) para deputado federal. Ela chegou a pedir a cassação do mandato de Studart e sua posse no lugar sob acusação de infidelidade partidária. Studart foi eleito vereador pelo SD. A Justiça Eleitoral não deu prosseguimento à denúncia, argumentando que só o partido, e não uma suplente, poderia entrar com esse tipo de ação. Ela chegou a assumir a suplência na Casa durante uma licença de Soldado Noélio (PROS).

Sargento Reginauro (PROS)

Fernanda Siebra

Assumindo a vaga de Soldado Noélio, é o único dos novos parlamentares sem experiência anterior na Câmara. Bombeiro militar, é presidente da Associação dos Profissionais de Segurança (APS). É aliado do deputado federal Capitão Wagner (PROS). "A expectativa é conseguir fazer um trabalho propositivo, de uma oposição com um caráter mais técnica, que acompanhe a gestão atual, e apresentar as demandas da população", declara em entrevista. Ele defende a melhor utilização dos espaços públicos e um foco na atenção básica na área de saúde.