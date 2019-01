PSL cria bancada em defesa do Norte e Nordeste

O PSL, do presidente Jair Bolsonaro, criou uma bancada na Câmara dos Deputados para defender os interesses das regiões Norte e Nordeste. O grupo será liderado pelo deputado federal eleito Pablo Oliva, do Amazonas. O Ceará está representado também pelo deputado federal eleito Heitor Freire.

Um movimento suprapartidário, no entanto, já havia sido anunciado pelo deputado Danilo Cabral (PSB-PE) com a mesma intenção. O parlamentar, que começou a colher as assinaturas necessárias para a instalação do colegiado, tem afirmado que a ausência de representante do Norte e Nordeste nos ministérios foi um indicativo de que faltará ao governo uma pessoa com “leitura local” e sensibilidade para os interesses da região.

“Além disso, o presidente inaugurou uma nova forma de interlocução política do governo com o Congresso Nacional, priorizando as frentes temáticas ao invés dos partidos políticos, o que nos leva a introduzir o tema Nordeste nesse formato”, acrescentou Danilo.

O PSL elegeu na região Nordeste apenas cinco deputados, e três na região Norte. O PT, principal partido de oposição ao governo, elegeu 23 deputados nas duas regiões somadas. Ao Diário do Nordeste, o deputado Heitor Freire afirmou que em princípio a bancada vai ser composta por parlamentares do PSL, mas que o líder do grupo deverá iniciar interlocução com outros parlamentares das regiões Norte e Nordeste. De acordo com o cearense, a bancada tem ganhado repercussão e "já tem surtido efeitos positivos".