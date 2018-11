PSDB segue dividido sobre apoio ao futuro governo de Jair Bolsonaro

A Executiva nacional do PSDB se reuniu nesta quarta para um encontro de aproximação com os parlamentares eleitos e reeleitos. Na ocasião, os tucanos definiram que as convenções estaduais ocorrem em março, e a Nacional está prevista para abril do ano que vem.

>Deputado paulista Carlos Sampaio é eleito futuro líder do PSDB na Câmara

O posicionamento do partido em relação ao futuro governo de Jair Bolsonaro ainda divide boa parte dos parlamentares. A ascensão do João Doria, futuro governador de São Paulo vem causando uma forte desagregação interna.

Pelo menos três grupos estão disputando o comando do partido. O candidato emplacado por Doria é o deputado Bruno Araujo (PE), o senador Cassio Cunha Lima (PB) deve disuptar o cargo da presidência e ex-governador do Rio Grande do Sul, deputada Yeda Crusius, também foi apontada como candidata.

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos (CE), apesar de não ter sido reeleito, acompanhou a reunião da Executiva e informou que o partido está aguardando o fim das movimentações ministeriais para avaliar o posicionamento que o partido irá tomar no governo Bolsonaro.

"A maioria dos parlamentares pretendem garantir a governabilidade com as propostas que atendem o interesse dos partidos", disse o tucano cearense.

Em relação a punição aos parlamentares do PSDB que se opuseram as decisões do partido, Raimundo disse que "não houve nenhum fechamento de questao".

Ao final da reunião, Geraldo Alckmin negou qualquer divisão no partido e voltou afirmar que o posicionamento do partido será de "independência" em relação a Bolsonaro.

O único deputado eleito pelo PSDB no Ceará para proxima legislatura, Roberto Pessoa, acompanhou a reunião onde pode se apresentar para a executiva, mas não foi localizado para dar declarações sobre as decisões do partido. Antes da reunião, Roberto Pessoa já havia declarado que iria defender o apoio do partido ao futuro governo.

Na reunião da Executiva nacional do PSDB, também foi eleito o deputado Carlos Sampaio (SP) como o novo líder da bancada na próxima legislatura. O parlamentar irá substituir o atual líder Nilson Leitão (MT) a partir de 2 de fevereiro.