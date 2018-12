Primeira-dama se reúne com entidades de pessoas com deficiência

A futura primeira-dama Michelle Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira (13) com ministros do governo Bolsonaro, entre eles o da Cidadania, Osmar Terra, e entidades de pessoas com deficiência para definir ações governamentais em prol dos mais de 45 milhões de brasileiros que tem alguma deficiência.

Em entrevista aos jornalistas na primeira ida à Brasília, após a vitória de Jair Bolsonaro, Michelle afirmou que pretende atuar em projetos sociais e que uma das suas prioridades será em prol da comunidade surda e demais pessoas com deficiência.

Michelle Bolsonaro tem proximidade com a área por ser intérprete de Libras na Igreja em que frequenta Foto: Rafael Carvalho

A futura primeira-dama tem uma proximidade com essa área por ser intérprete de Libras na Igreja em que frequenta. Ela já deu declarações de que o interesse por Libras surgiu como uma vocação de Deus, mas um dos seus tios tem deficiência auditiva e serviu como uma fonte de inspiração para ela aprender a língua de sinais.

Com informações de Ana Carolina Curvello.