Presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT) quer fortalecer o combate às drogas

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Antônio Henrique (PDT), quer dar mais destaque ao combate às drogas durante sua gestão à frente da Casa. “Quero fazer com que esse projeto chegue às escolas, associações, comunidades, ao lado de cada vereador”, declarou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1°), antes da abertura do semestre legislativo da Casa. Três novos vereadores tomaram posse nesta sexta.

De acordo com o parlamentar, a proximidade com a população deverá ser outra bandeira de sua gestão à frente do Parlamento municipal, que vai até o fim do próximo ano.

“Eles (os cidadãos) esperam muito dos vereadores que aqui os representam”.

A intenção é fortalecer iniciativas da gestão anterior, como o “Prefeitura e Câmara no seu bairro”, idealizado pelo ex-presidente e recém-empossado deputado estadual Salmito Filho (PDT). “Quero facilitar esse trabalho, essa aproximação”, disse.

A entrevista foi dada ao lado do vice-prefeito Moroni Torgan (DEM), que representou o prefeito Roberto Cláudio (PDT), que não pôde comparecer por problemas de agenda, mas que deve ir à Casa na terça-feira (5). “A Câmara tem tido uma parceria incrível com a gente”, declarou. Ele fez uma prestação de contas em nome do Paço municipal, declarando que a cidade tem conseguido avançar em períodos de dificuldades. “Além de mantermos as contas em dia, temos tido um percentual de investimentos muito bom”, explica.

Posse

Nesta sexta-feira, também foram empossados três novos vereadores. Ronivaldo Maia (PT), que assume o posto do deputado estadual eleito Acrísio Sena (PT), Libania Holanda (PR), substituta do agora deputado federal Célio Studart (PV), e Sgt. Reginauro (PROS), que assume o gabinete do deputado estadual recém-empossado Soldado Noélio (PROS). Dos três, apenas Reginauro não tinha passagem anterior pela Casa: Libania havia assumido como suplente durante uma licença de Noélio e Ronivaldo foi vereador da Casa por dois mandatos.



Quem não tomou posse nessa sexta-feira foi Eron Moreira (PP), que herdará a vaga de Salmito Filho. Ele não compareceu à sessão. De acordo com o primeiro vice-presidente da Casa, Adail Jr. (PDT), ele está viajando. O parlamentar pode tomar posse até 15 dias depois da renúncia do titular, segundo o regimento interno da Casa. Apesar de ainda não estar disponível no sistema da CMFor, a renúncia de Salmito deve ser efetivada nesta sexta-feira em razão de sua posse na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE).