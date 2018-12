Prefeitura de Fortaleza antecipa pagamento de salário dos servidores públicos municipais

O prefeito Roberto Cláudio antecipou, para esta sexta-feira (28), o pagamento do salário de dezembro dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas. A folha, que totaliza cerca de R$ 283 milhões, será paga, portanto, antes da virada do ano. A data seria o primeiro dia útil do mês de janeiro, no dia 2 de janeiro de 2019.

Somadas as folhas de novembro, paga em 1º de dezembro; a dezembro, paga no dia 29/12; e a segunda parcela do 13º salário, depositada no dia 20 de dezembro, a Prefeitura de Fortaleza injetou aproximadamente R$ 745 milhões na economia local, em 30 dias.

No total, serão beneficiados 49.749 mil servidores, entre ativos e inativos, e 3.216 pensionistas.O depósito da segunda parcela do 13º salário foi equivalente a 60% da gratificação e representou R$ 180.755 milhões.

A primeira parte - 40% do valor - foi paga em junho deste ano, num total de R$ 85,6 milhões. Somando as duas parcelas do décimo terceiro salário, a Prefeitura de Fortaleza desembolsou R$ 266,3 milhões.