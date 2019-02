Prefeito Roberto Cláudio anuncia mudanças no secretariado

Três dos gestores de pastas do primeiro escalão do Governo Municipal de Fortaleza serão alterados, conforme anunciado pelo prefeito Roberto Cláudio nesta terça-feira (5).

Para assumir a Secretaria Regional III, foi convocada a engenheira Fátima Canuto, servidora pública municipal de carreira. Ela já ocupou o cargo antes e substituirá o vereador Carlos Mesquita, que retorna para a Câmara Municipal.

Um outro nome que volta ao secretariado é Alexandre Pereira, que reassume a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor). Quem estava à frente da pasta até então era Régis Medeiros.

Por fim, a Secretaria de Esporte e Lazer (Secel) ficará à cargo do ex-deputado federal Ronaldo Martins, no lugar do ex-vereador Carlos Dutra.