Na manhã desta sexta-feira (1º), a Assembleia Legislativa do Ceará não foi palco apenas da posse dos 46 deputados estaduais eleitos em 2018. Logo após a sessão que elegeu a nova Mesa Diretora da Casa, os deputados Silvana Oliveira (PR) e Apóstolo Luiz Henrique (Patri) promoveram uma celebração religiosa no comitê de imprensa do Legislativo.

Participaram membros de igrejas evangélicas que compareceram à posse - alguns, inclusive, acompanharam, de joelhos, toda a cerimônia, direto das galerias do Plenário 13 de Maio.

Posse na Assembleia tem culto evangélico e fiéis assistindo à solenidade de joelhos #DiáriodoNordestehttps://t.co/NBfxAk0CJh pic.twitter.com/LvlCYRxvtY — Diário do Nordeste (@diarioonline) 1 de fevereiro de 2019

Após a posse, ainda em plenário, Silvana e Apóstolo Luiz Henrique convidavam os presentes para o momento de louvor. Segundo a deputada reeleita, nas posses anteriores houve celebrações de caráter religioso, o que não estaria na programação da solenidade desta sexta-feira porque alguns dos presentes viajariam para a posse do senador eleito Cid Gomes (PDT), em Brasília, logo após a sessão da Assembleia.

Silvana argumentou que nem todos os parlamentares viajariam rumo ao Congresso Nacional e, junto ao colega da bancada religiosa, improvisou a celebração.

Apóstolo Luiz Henrique, aliás, era foi aplaudido durante toda a posse por um grupo de fiéis da Igreja do Senhor Jesus, da qual é membro. Homens e mulheres vestidos com o traje da instituição religiosa assistiram à posse de joelhos, dando gritos de "aleluia!" a cada menção ao parlamentar. Ele esteve durante a posse com uma Bíblia, inclusive durante a votação para a Mesa Diretora.