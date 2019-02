Plenário da Câmara tem Kim, Joice e Frota, disputa por microfone, selfies e ataques

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) subiu na tribuna da Câmara para falar às 15h36. Usou o tempo de fala para dar recado à oposição: "A vida do PT não será fácil nessa Casa", afirmou. Às 16h10, o vídeo já estava disponível nas redes sociais da parlamentar, que tem 288 mil seguidores no Twitter. "Não preciso de muito tempo para dar o meu recado", escreveu.

Não preciso de muito tempo pra dar o meu recado. Em dois minutos avisei que a vida do PT não será fácil na Câmara. Aqui no @PSL_Nacional tem guerreiros ao lado de @jairbolsonaro! Força capitão!! pic.twitter.com/l1dpTro6zF — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) 5 de fevereiro de 2019

É este o tom da primeira sessão de debates da Câmara na 56ª Legislatura, nesta terça-feira (5).

Com o plenário mais cheio do que o normal em dias em que não há deliberação sobre projetos, deputados recém-chegados disputam o microfone da tribuna para fazer suas primeiras falas e fazem vídeo-selfies para as redes sociais. A base do governo de Jair Bolsonaro (PSL) era a mais presente no plenário desde a abertura da sessão.

Além de Joice, também usaram o tempo de fala outros deputados conhecidos das redes sociais, como Kim Kataguiri (DEM-SP), Alexandre Frota (PSL-SP), e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Em seu discurso, Frota afirmou ter formado um grupo de parlamentares para "fiscalizar" as condições dos presos da Lava Jato em Curitiba.

Já Kataguiri defendeu a reforma da Previdência e usou o tempo para falar sobre o pai. "Quero dizer que estou usando uma das únicas heranças que meu pai, falecido há dois anos, me deixou, que é esta gravata que ele comprou para acompanhar a formatura da minha irmã", disse. "Eu me sinto triste por ele não estar aqui para ver a minha posse, ele não vai estar aqui para ver eu me formar, mas ele pode ter certeza que eu vou seguir com a honra e com a moral que ele me ensinou a vida inteira."

Em seu segundo mandato, a deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC) presidia a sessão e explicava o funcionamento das regras da sessão para os novatos. "Agora no pequeno expediente eu vou chamar dez deputados. Aí no intervalo até eles virem à tribuna, eu dou um minuto [para falar]", disse ela a um dos deputados, que tentava pedir a palavra em um dos microfones do plenário.

As discussões acaloradas entre base e oposição também já começaram, e foram protagonizadas por veteranos. Um bate-boca irrompeu no plenário quando o deputado Valmir Assunção (PT-BA) subiu à tribuna e discursou em defesa do ex-presidente Lula.

Do chão do plenário, o Delegado Éder Mauro (PSD-PA) reagiu, aos gritos. Ao retomar a palavra, Assunção chamou o colega de mal educado: "O deputado não tem educação para ouvir, porque ele não gosta de contraditório", afirmou.

A discussão continuou até que Geovânia interveio: "Deputados e deputadas, este é o meu segundo mandato, mas acho que, acima de tudo, é preciso que haja respeito. Temos que respeitar a situação, a oposição, mas também respeitar os nobres colegas que chegaram aqui pelo voto do povo", disse.

As primeiras sessões que analisarão projetos de lei serão realizadas apenas na próxima semana, a partir de terça-feira (12). Nesta quarta-feira (6), será realizada a primeira reunião de líderes do ano, para definir a pauta prioritária da Casa no início desta legislatura.