Paulo Cesar Norões: os critérios na reforma da máquina

Ano passado era tanta gente, mas tanta gente sem convite no já tradicional almoço de fim de ano na Federação das Indústrias do Ceará, que para este ano foi preciso a organização tomar uma série de providências para tentar pelo menos diminuir o número de penetras. Desta vez, só terá acesso ao evento, no qual o governador Camilo Santana faz uma espécie de prestação de contas de sua gestão para o setor produtivo, quem portar convite nominal com código de barras acompanhado de documento de identidade com foto. O almoço será nesta sexta-feira, na Fiec. Uma boa oportunidade para Camilo explicar um pouco mais detalhadamente os critérios da reforma da máquina administrativa, a partir de 2019. Por exemplo, pela consultoria ELO, empresa que construiu o plano, a Secretaria de Turismo seria fundida com outras da área de infraestrutura. O movimento do trade turístico pesou para o governador manter a pasta. Assim como o desempenho de Arialdo Pinho, que fez bom trabalho de prospecção e divulgação do Ceará no exterior, participou das negociações para a vinda do HUB Air France/KLM, viabilidade do aquário, aeroporto de Jeri, etc..

Não esfriou



“Meu café ainda é quente!” A frase foi de Michel Temer, em jantar oferecido pelo presidente da Abert, Paulo Tonet de Camargo, em homenagem ao presidente sainte. Mal avaliado pelo público, o presidente, no entanto, tem sido alvo de homenagens de setores beneficiados pelo seu governo. Daí a satisfação dele de dizer que, ao contrário do que ocorre em governos terminais, onde se diz que até o cafezinho servido aos visitantes é frio, o dele continua fumegante...

O relatório

Camilo Santana vive o drama entre governador e ser humano. O episódio de Milagres onde seis inocentes foram mortos mexeu com ele. O relatório mostra que os Policiais foram vítimas de erro do serviço de inteligência. Não sabiam dos reféns. Os oficiais e praças da PM que participaram da ação estão sob assistência psicológica. Arrasados. Oficiais tentam mediar atenção para recuperar autoestima de oficiais, segundo o Comando da PM, eficientes e defensores da sociedade.

Diplomação

Será na próxima quarta (19), no Centro de Eventos, a diplomação dos eleitos no pleito de outubro, no Ceará.

Deputada luizianne Lins (PT) teve aprovado projeto de lei dela que trata da obrigatoriedade do Plano de Prevenção de Incêndio e de Graves Acidentes nas instituições de ensino. Se inspirou no caso da professora Heley Abreu, que em 2017 morreu tentando salvar de incêndio crianças de uma creche em Minas.

Walter Cavalcante na iminência de perder vaga na Assembleia. TSE reconheceu elegibilidade de Lia Ferreira Gomes, e os votos dela na última eleição deverão ser totalizados. Com isso, o PDT deve ganhar mais uma vaga, para Lucílvio Girão. E essa vaga seria debitada da coligação da qual fazia parte o MDB de Walter.