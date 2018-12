Paulo Cesar Norões: Natal da Transposição

O governador Camilo Santana garantiu, nesta quarta-feira, que o trecho que interessa aos cearenses das obras da Transposição do Rio São Francisco, entre Jati no Cariri e Salgueiro (PE), deverá, finalmente, ser entregue ainda neste mês, depois do Natal, entre os dias 26 e 28. É sempre necessário lembrar que essas obras já acumulam oito anos de atraso. “É uma notícia importantíssima porque é a garantia de segurança hídrica, e as águas do São Francisco devem chegar ao Ceará no fim de fevereiro. Pelo trabalho que está sendo feito, a previsão é terminar dia 15 e entregar antes do fim do ano”, disse o petista. Outra notícia digna de Papai Noel: o Ministério da Integração autorizou a liberação de R$43 milhões para a continuidade das obras do Cinturão das Águas.

O Cinturão das Águas vai permitir a transferência de vazões excedentes da Transposição do Velho Chico não apenas para o Açude Castanhão, mas também para o Açude Orós. O Trecho I, com extensão de quase 150 km, vai beneficiar mais de um milhão de pessoas em Jati, Brejo Santo, Porteiras, Abaiara, Missão Velha, Barbalha, Crato, Nova Olinda, Milagres, Farias Brito, Lavras da Mangabeira, Iguatu, Icó, Orós, Mauriti, Aurora, Cariús e Quixelô.

Com intuito de solucionar o impasse acerca da retenção do Fundo de Participação para os estados e municípios, os governadores do Norte e Nordeste se reuniram, nesta quarta-feira, com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, a reunião foi importante para buscar uma solução ou julgamento para retenção ilegal feita pela União dos recursos do FPM e FPE. O piauiense informou que Toffoli sinalizará que buscará uma conciliação com o relator Ricardo Lewandowski ainda neste ano.

O líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MT), assegurou, nesta quarta-feira, que a bancada tucana vai apoiar as propostas do futuro governo que coincidirem com a pauta do partido. “O governo Bolsonaro vai ter apoio para tudo aquilo que for agenda tucana”.



O prefeito Roberto Cláudio entregou o CAPS Geral da Regional IV, que deve beneficiar 4 mil pessoas com novos consultórios, salas de acolhimento, auditório e espaço para leitura. Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial de Fortaleza é uma decisão política acertada na área da saúde

O PT cearense lamentou, nesta quarta-feira, a morte de Pedro Carlos, militante histórico das Pastorais Eclesiais de Base da Igreja Católica e fundador da Pastoral Operária. Ele era morador do Conjunto Palmeiras



* A coluna foi redigida por Carol Curvello, em Brasília, e Sérgio Ripardo.