Paulo César Norões: monitoramento de providências da Prefeitura de Fortaleza

Prefeito Roberto Cláudio está realizando diariamente reuniões de avaliação dos impactos da onda de vandalismo em Fortaleza e o resultado das providências tomadas pela Prefeitura. Ontem, ao fim de mais uma dessas reuniões com secretários das pastas e dirigentes de órgãos envolvidos na operação, o prefeito divulgou vídeo nas redes sociais informando que o sistema de transporte urbano voltaria a funcionar na plenitude, com os ônibus circulando no horário habitual. Para o período entre 20h e 23 h, quando a maioria dos trabalhadores está voltando para casa, com segurança reforçada pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Quanto à coleta de lixo, o chefe do Executivo municipal garantiu que, até a semana que vem, estará normalizada. A população agradece. Ninguém merece conviver com a sujeira espalhada pelas ruas e calçadas.



PR mudou de mãos

O Partido da República, no Ceará, tem novo comando. É o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. Ele esteve em Brasília com o filho deputado estadual Bruno Gonçalves e o deputado federal Júnior Mano, além do parceiro de longas datas, Paulo César Feitosa, que o acompanham na nova legenda. “Mudamos de partido, mas nosso objetivo é o mesmo: batalhar por um Ceará cada vez mais justo e igual para todos”, disse Acilon.

Cortes preocupam

Deputado estadual Acrísio Sena (PT) está preocupado com os cortes no Orçamento da União para 2019. O parlamentar citou as reduções drásticas para Moradia (R$ 4,2 bilhões, contra R$ 15,7 milhões em 2014) e Saneamento Básico (somente R$ 271 milhões, quando, em 2014, era de R$ 1,7 bilhão). “O Ceará tem um déficit habitacional de 283 mil unidades. Sem recursos suficientes da União para os estados, e ainda com o fim do Ministério das Cidades pelo Governo Bolsonaro, a situação tende a piorar ainda mais”, alertou.

Mobilização

Movimentos sociais do Ceará se mobilizam para emplacar os nomes da vereadora Larissa Gaspar para presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Fortaleza e do deputado Renato Roseno para a mesma Comissão na Assembleia Legislativa. Cerca de 20 representantes de diversas entidades da sociedade civil, grupos, coletivos e associações de lutas populares estiveram presentes na Câmara, ontem, com carta com mais de 180 assinaturas ao novo Presidente da Casa, Antônio Henrique.

100 anos

O Centro Industrial do Ceará (CIC) comemora, este ano, seu centenário. Atualmente presidido por André Siqueira, o CIC se posiciona como uma entidade que contribui efetivamente para o desenvolvimento regional, participando ativamente de discussões e apontando soluções. Vale destacar que de seus quadros saiu o grupo capitaneado por Tasso Jereissati, que deu novos rumos à política cearense, nos anos 1980.

Vamos trabalhar

De volta das férias, disposição renovada, hora de agradecer ao jornalista Roberto Moreira que, com a competência de sempre, redigiu a coluna durante a minha ausência.