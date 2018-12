Paulo Cesar Norões: Mauro ficará mesmo no DF

O Congresso Nacional vive nesta época a transição de legislaturas. E como a renovação foi alta, muitos novos deputados e senadores estarão chegando em 2019. O que acaba provocando corre-corre entre os novos parlamentares, de olho nos melhores gabinetes. Profundo conhecedor do Congresso, ex-senador Mauro Benevides tomou para si a tarefa de articular um bom gabinete para o filho Mauro, eleito deputado. O fato de estar procurando se instalar na Capital Federal é, aliás, sinal inequívoco de que Maurinho não pretende mesmo retornar à Secretaria da Fazenda, cargo que ocupou nos últimos 12 anos. A participação ativa na campanha presidencial, destrinchando os planos de Ciro Gomes para a economia, deram-lhe muita visibilidade. Mauro tem tudo para ocupar lugar de destaque nas discussões das reformas econômicas que o governo Bolsonaro pretende mandar para a Câmara já em 2019.

Aposta em RC



Repousando em casa, Ciro Gomes construiu uma agenda em que diariamente recebe lideranças do seu grupo político. Os dois primeiros foram Roberto Cláudio e Zezinho Albuquerque. Duas horas e meia de conversa e muitas avaliações. Zezinho e RC saíram felizes e empolgados. É impressionante o carinho de Ciro pelo prefeito de Fortaleza, a quem chama de “o melhor da história”. RC se prepara para voos mais altos em 2022.

Mais poderes



No novo governo, Camilo Santana dará mais poderes ao secretário Élcio Batista. Ele irá coordenar projetos estratégicos nas áreas da Segurança, combate à pobreza e Educação. A ideia é estimular crianças e adolescentes através de engajamento cultural e de estímulo ao mundo competitivo, criando disputas com premiações. Tipo ‘Melhores alunos do Ensino Público do Brasil’; ‘Melhores da Música’, etc.

Fica ou não fica?

Camilo Santana está ouvindo os deputados estaduais. A sondagem e diálogo ocorrem em relação a dois temas: apoio ao Governo e Mesa da Assembleia. Parte dos deputados quer que Zezinho Albuquerque renove a presidência. Cid e Ciro pensam assim também. Tudo ficará resolvido antes do Natal para evitar desgastes e candidaturas que possam causar problemas.

Vice ativo

Se engana quem pensa que o General Mourão será figura decorativa no governo Bolsonaro. O vice vai atuar principalmente na elaboração de projetos, com visão de médio e longo prazos.

Os deputados estaduais cearenses são contrários ao aumento dos recursos para o judiciário. O novo orçamento para 2019 deve ser mesmo engordado com recursos provenientes de cobrança de serviços e venda de imóveis. Os deputados não palpitam, reportando a autonomia dos poderes, mas citam distorções. Um motorista se aposentou recentemente com R$ 27 mil.

Saiu justamente de Fernando Hugo, deputado da base de Camilo, o pedido de voto de congratulação pela indicação da tucana Mayra Pinheiro e ao economista Mansueto Almeida para o governo Bolsonaro.