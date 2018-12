Paulo Cesar Norões: Demonstração de sintonia

Há quem aposte que o distanciamento político entre Camilo Santana e os irmãos Ferreira Gomes é uma questão de tempo. O segundo mandato serviria para o governador buscar consolidar sua liderança, formando seu próprio grupo, como várias vezes já se viu na política cearense. As atitudes de Camilo, no entanto, desmentem esse suposto distanciamento. No almoço desta sexta-feira oferecido pela Federação das Indústrias para o governador, Cid Gomes não só chegou com Camilo como sentou ao lado dele na mesa principal. No discurso, Camilo não economizou adjetivos para demonstrar apreço e gratidão ao senador eleito, a quem distinguiu como “o maior governador da história do Ceará”. É claro que em política nunca se pode cravar o que vai acontecer no futuro. A preço de hoje, porém, a parceria entre o governador e seu antecessor parece inabalável.

Sintonia pura

O almoço de fim do ano para o governador Camilo Santana já virou tradição na Fiec. Fruto da sintonia do governante com o setor produtivo. Beto Studart, o presidente da Fiec, não esconde a admiração por Camilo, a ponto de ter declarado publicamente o voto nele, na última eleição. Há coerência no gesto. O atual governo investe bastante em infraestrutura, abrindo espaço para a indústria crescer e se desenvolver. Tudo com muito diálogo. Uma relação saudável e produtiva, onde todos ganham.

Elogio e gratidão

Em seu discurso, Beto Studart elogiou a reforma administrativa proposta pelo Governo, para ele uma iniciativa compatível com o que o momento pede. Studart aproveitou também para agradecer publicamente ao deputado André Figueiredo, ali presente, pelo esforço para aprovar, na Câmara Federal, a continuidade dos incentivos fiscais para o Nordeste.

Preces atendidas

Deputado Walter Cavalcante (MDB) respira aliviado. A retotalização dos votos para deputado estadual, com a inclusão dos votos de Lia Ferreira Gomes (PDT) e Domingos Filho (PSD) - ganharam recurso no Superior Tribunal Eleitoral contra decisão do TRE local de negar provimento às suas candidaturas - não foi suficiente para alterar a composição da Assembleia Legislativa, anteriormente anunciada. Com isso, o emedebista segue firme no Parlamento estadual, na próxima legislatura. Certamente com as bênçãos de Nossa Senhora. De quem, aliás, o deputado é devoto fervoroso.



Senador Tasso Jereissati, que aniversaria neste sábado, em entrevista à revista Crusoé, admitiu sua pré-candidatura à presidência do Senado. Tucano cearense passa a ser apontado – inclusive por setores do PSL de Bolsonaro, como um nome capaz de comandar o Congresso Nacional a partir de fevereiro de 2019.

Deputado Ely Aguiar anda desapontado com colegas que retiraram suas assinaturas da proposta de cidadania para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Para ele, além de submissão à ordens de fora da Assembleia, uma deselegância com o futuro presidente.