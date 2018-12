Paulo Cesar Norões: Cid Gomes diz que mandato de senador será o último

Voo da Avianca de Brasília para Fortaleza, na tarde desta quinta-feira. Logo na primeira fila, dois senadores. Um em fim de mandato, José Pimentel (PT), outro prestes a assumir, Cid Gomes (PDT). Pimentel aproveitou boa parte da viagem para descansar. Cid, não, o tempo todo com um tablet nas mãos, estudando gráfico com os nomes de senadores do grupo que ele crê possam vir a formar um bloco para eleger o novo presidente do Senado. Faz contas, mostra que é possível juntar 42, 43 senadores em torno de um nome de consenso. Que, acredita, pode vir a ser mesmo Tasso Jereissati. Cid está empolgado. Tem estado no Senado nas últimas semanas, estudando o regimento, o funcionamento da Casa e, sobretudo, conversando com futuros colegas - segundo ele, uns 40, até aqui. Articulador nato, não será surpresa se já chegar com um lugar na Mesa Diretora. Além disso, esse ‘estágio’ vai fazer com que tome posse já ambientado. Diz ele que será seu último mandato. Ao completá-lo, estará com 63 anos e se despedirá das urnas e já anda meio saturado de eleições. Alguém acredita? Afinal, para os padrões atuais, 63 anos é sinônimo de produtividade. Daqui pra lá talvez não dê mais nem direito à carteirinha de idoso.

Pé de orelha

No mesmo voo de Cid e Pimentel, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) conversava baixinho com Roberto Pessoa (PSDB), que está voltando à Câmara Federal, em 2019. Aliás, conversaram não, cochicharam. Conversa de pé de orelha, mesmo, não vazou nada.

Elpídio Secretário

Também voltando de Brasília, o deputado eleito Célio Studart (PV). Acompanhou a votação, no Senado, do projeto de ampliação da pena para o crime de maus-tratos a animais - causa que vem defendendo no âmbito da Câmara de Fortaleza. Studart ficou feliz com a aprovação, mas fez ressalvas. Segundo ele, ao colocar no texto ‘animais’, o senador Randolfo Rodrigues, autor do projeto, generalizou e abre margem para polêmicas. Exemplo: a vaquejada, que foi liberada pelo mesmo Senado, é acusada de maltratar as reses. Para Célio, teria sido melhor especificar, cães e gatos, por exemplo.

Parceria saudável

O prefeito Roberto Cláudio faz bem ao buscar parceria com o Hospital Albert Einstein. O prefeito, acompanhado do secretário de Governo Samuel Dias e da secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, foi a São Paulo e se reuniu, ontem, com dirigentes do hospital paulista, que pode transferir para Fortaleza tecnologia para ações de gestão na área da Saúde. A boa notícia é que existe total interesse da instituição em compartilhar esforços e tecnologia que permitam melhorias na assistência à saúde em Fortaleza, a partir da experiência que fez o hospital paulista ganhar referência no Brasil e fora do País. Esse tipo de parceria pode garantir eficiência operacional, otimização de receita, inovando em gestão e gerando estratégias de crescimento para as instituições de saúde de Fortaleza.

Reconhecimento



Em reconhecimento ao trabalho que tem desenvolvido à frente da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD), sobretudo com ações implementadas em Fortaleza, o titular da pasta, secretário Will Almeida, receberá a Medalha Boticário Ferreira, a mais alta comenda outorgada pela Câmara de Vereadores de Fortaleza. A proposição, de autoria da vereadora Marília do Posto, foi aprovada durante a 112ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa, realizada na manhã de ontem. A data da solenidade de entrega da honraria ainda será definida.

Pule de dez

Nos bastidores políticos é dada como certa a transferência de Élcio Batista, atual secretário chefe do Gabinete do governador, para a reformulada e encorpada Casa Civil. Até porque as atuais funções que Élcio desempenha serão realocadas para a nova pasta. Élcio é o auxiliar mais próximo de Camilo, é quem o representa na maior parte das solenidades que não pode comparecer. E ainda é ligado ao pai dele, Eudoro Santana. Não dá pra imaginá-lo longe do gabinete do governador. Nelson Martins, outro bom quadro da gestão Camilo e também da confiança do governador, deverá ser acomodado em outra função estratégica.

Referência



Futuro ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, vai receber na próxima quarta-feira (19) os membros do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, cujo vice-presidente é o cearense Ricardo Macedo, que comanda a Perícia Forense do Ceará e é o único representante do Brasil na Academia Ibero-americana de Ciências Forenses. Moro conhece a importância dessa área e quer conhecer carências e projetos de cada Estado no setor. Nesse caso o Ceará sai na frente. O governo Camilo Santana já investiu mais de R$ 25 milhões para tornar a Pefoce a melhor polícia científica da América Latina.