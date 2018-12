Paulo César Norões: Camilo decide Reforma

De volta a Fortaleza depois de viagem a Israel, governador Camilo Santana retoma a agenda com a decisão sobre o tamanho da reforma administrativa que pretende por em prática em seu segundo mandato. O governador já viajou com proposta preparada pela Secretária de Planejamento e Gestão em mãos, teve tempo de estudá-la e, depois de fazer alguns ajustes, deve enviá-la para a Assembleia Legislativa em forma de Projeto de lei, ao longo da próxima semana. A proposta da Seplag não é só um mero enxugamento da máquina governamental. O secretário Maia Junior, que coordenou a elaboração da proposta, entende que a máquina deve ser reestruturada tendo como foco atender a demanda dos usuários. Por ele, ficam apenas as indispensáveis. Essa é uma visão técnica. Mas, ele sabe, existe o lado político da questão. Camilo tem aliados a acomodar em seu governo. É dele a responsabilidade de conciliar necessidade e realidade e decidir pelo tamanho da reforma.

Regras do jogo

Eduardo Girão (PROS) montou equipe de especialistas para formatar as 33 propostas que apresentou durante a campanha, de tal forma que estejam prontas para serem apresentadas já no primeiro dia de seu mandato, em fevereiro. Mas, o senador do PROS sabe que não basta ter uma boa proposta em mãos. Pra ela ao menos tramitar, o proponente tem de ter capacidade de articulação junto à Mesa Diretora e aos colegas da comissão permanente que avaliará a proposição. Estes podem aprovar (total ou parcial) ou rejeitar o texto do relator. Só a partir daí pode-se pensar em vê-la se transformar em lei. As regras estão no Regimento Interno da Casa. Daí a importância dos novos parlamentares participarem dos cursos que o Senado e a Câmara dos Deputados estão promovendo, em Brasília. Girão mandou pra lá quatro assessores que farão parte do seu gabinete. Sem conhecer profundamente o funcionamento da Casa, o parlamentar não consegue nem sequer fazer um discurso na tribuna. Não à toa diversos políticos com mandatos de grande visibilidade em parlamentos estaduais ou municipais simplesmente somem quando chegam a uma das casas do Congresso Nacional.

Demandas

Secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, representou Camilo Santana nas comemorações do dia do engenheiro agrônomo e prometeu levar ao governador a proposta da Associação dos Engenheiros para que o próximo secretário de desenvolvimento rural seja alguém do meio, ou seja, um agrônomo. Flávio Barreto , presidente da AEAC e Victor Frota, presidente da Academia de Engenharia, entregaram ao secretário algumas sugestões para o próximo governo, assinadas por gente de peso, como os ex-reitores da UFC, Antônio Albuquerque de Sousa, Roberto Cláudio Bezerra (o pai do prefeito) e Régis Quixadá, sem esquecer o presidente da FAEC, Flávio Saboya.