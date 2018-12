Paulo Cesar Norões: biografia parlamentar

Sem espaço para disputar a reeleição para o Senado Federal, José Pimentel ficará sem mandato a partir de 2019. Terá completado 24 anos em Brasília, desde que lá chegou, em 1995, como deputado federal. Os quatro mandatos na Câmara, os oito anos de Senado, e ainda os anos como ministro da Previdência no governo Lula foram resumidos em 237 páginas. Em "José Pimentel – Um mandato coletivo e popular no Congresso Nacional", o senador petista faz um balanço de suas atividades. Para além dos números oficiais, o livro traz uma análise aprofundada de sua atuação, vinculada à situação política do País. “Uma costura do passado com o presente, é o olhar sobre posições tomadas em meio à descrição de um cenário da época, são os bastidores de como o nosso personagem se posicionou, a relação com os fatos e com a sua própria história de vida”, como diz o texto de apresentação do livro.

Tucanos se ajudam

Prefeito Argemiro Sampaio comemora aprovação de emenda apresentada pelo senador Tasso Jereissati, no valor de R$ 3,5 milhões, para o custeio da saúde de Barbalha. R$ 1 milhão vai para o Hospital São Vicente e R$ 1 milhão para o Hospital Santo Antônio. Com esse dinheiro, garante o prefeito, em dois anos será possível zerar as filas de procedimentos médicos. O restante do dinheiro, R$ 1,5 milhão será aplicado na atenção básica de saúde. E olha que ainda vem aí mais R$ 2,3 milhões para a saúde, oriundos de emenda do deputado federal Raimundo Gomes de Matos, também do PSDB.

Finalizando



Deputado Carlos Matos (PSDB) comandou, nesta segunda-feira (10), a última audiência pública do ano da Comissão Especial para Acompanhar e Monitorar o Andamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco e o Uso de suas Águas no Ceará. A obra já está em seu último trecho e a água já deve ser bombeada para o Ceará a partir de janeiro e, se tudo der certo, em abril já deverá abastecer os açudes. Matos, que ficará sem mandato em 2019, se diz satisfeito com o trabalho da comissão que preside. Mas, faz um alerta: "O que nos preocupa, dentre tantos outros desafios, é a manutenção da obra”, avalia.

Reconhecimento

Presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde, deputado Carlos Felipe (PCdoB) representou a Assembleia na solenidade na qual o presidente do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), ex-governador Lúcio Alcântara, homenageou o governador Camilo Santana. Camilo doou um acelerador linear (exames de radioterapia) para a entidade, que é referência em Saúde no Estado.

Assembleia Legislativa comemora, nesta terça-feira (11), com sessão solene, os 40 anos do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. Serão homenageados, entre outros, o fundador do Nutec, Ariosto Holanda, e o presidente da Fiec, Beto Studart. O requerimento foi da deputada Mirian Sobreira (PDT).

Empresário Igor Queiroz Barroso e o secretário de Desenvolvimento Econômico Cesar Ribeiro serão homenageados pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Ceará com a Comenda Sebastião de Arruda Gomes. Nesta terça-feira (11), 19h, no Espaço Coco Bambu por Toca.