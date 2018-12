Paulo Cesar Norões: atenção aos surdos e mudos

Futura primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, apoia projeto que tramita na Câmara Federal que tornará obrigatória a oferta do ensino da linguagem brasileira de sinais (Libras) nas escolas públicas do País. Ela é intérprete de libras e tem dito que vai trabalhar em prol da comunidade surda e demais pessoas com deficiência. Aqui no Ceará, a Assembleia Legislativa aprovou projeto que cria os Centros de Estudos de Libras, Braile e Tadoma, com enfermaria, equipamentos e recursos humanos necessários para o atendimento das pessoas. “Vivemos em contexto histórico marcado por mudanças sociais e educacionais. É nesse novo cenário que a sociedade vem percebendo a necessidade de acolher a pessoa com deficiência e adotar uma nova postura frente a essa realidade”. Ressaltou a deputada Aderlânia Noronha (SD), autora do projeto.

SEGUE DEPUTADO

Deputado José Guimarães (PT) usou as redes sociais para desmentir informações que davam conta dele ter recebido - e aceitado - convite do governador Camilo Santana para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que nos últimos anos sempre teve um indicado seu no comando. A ida dele para o Governo abriria espaço para a permanência de Gorete Pereira, que ficou na primeira suplência, na Câmara Federal. “Tenho importante papel a cumprir em Brasília. Com Camilo vamos defender os interesses do Ceará”, justificou Guimarães.

ELPÍDIO SECRETÁRIO



O vereador Elpídio Nogueira é uma liderança política inquestionável em Fortaleza e está sempre entre os mais votados para a Câmara Municipal. Elpídio, tentou disputar com sucesso dentro da bancada do PDT a indicação para a presidência da Câmara. Antônio Henrique levou a melhor e foi o escolhido e já está eleito para tomar posse em janeiro. O prefeito Roberto Cláudio fez a leitura da disputa como democrática. Nesta segunda-feira (10), Elpídio Nogueira assumirá a poderosa Secretaria de Desenvolvimento Social, o que o fortalece politicamente.

ENTREGA DE OBRAS

O prefeito Roberto Cláudio senta com o governador Camilo Santana para ajustar calendário de entrega de obras entre o Natal e o Réveillon. Na véspera do Natal, RC vai inaugurar e liberar o trânsito na nova Avenida Aguanambi. A via tem sistema integrado de ônibus, ciclovia, calçadões e sinalização eletrônica moderna. Também serão entregues 72 novos leitos do IJF 2, anexo do Frotão.



Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anuncia na quinta-feira (13) as grandes atrações do Réveillon de Fortaleza, promovido pela Prefeitura, no Aterro da Praia de Iracema. Anitta e Alcione são algumas das atrações. A Escola de Samba União da Ilha também está conversando.

Até quinta-feira, dia 13, a Assembleia votará o projeto que descreve os limites entre os 184 municípios do Estado. De acordo com o coordenador do Atlas de Divisas Municipais da Casa, deputado Julinho (PPS), o Ceará será o único do Brasil com território devidamente revisado e organizado.