Paulo César Norões: A reforma dos sonhos

O projeto de reforma da Previdência fez a alegria dos governadores. Com seus estados quebrados, por conta do déficit previdenciário, encontraram na proposta de reforma de Bolsonaro a saída para aumentar a arrecadação. Os servidores públicos passarão a contribuir com até 23% dos seus salários para a Previdência.

Os governadores saíram do encontro com o secretário da Previdência fazendo contas e com um sorriso no rosto. O melhor para os governos estaduais é a possibilidade de não sofrer desgaste ao adaptar o texto federal ao estadual.

Geraldo Luciano comanda o Novo

O administrador de empresas Geraldo Luciano troca a vida privada pela política. Hoje, assume o comando do Partido Novo no Ceará. “É uma proposta nova para gestão pública”, explicou. A posse de Geraldo Luciano será um grande evento político marcado para as 19 horas no hotel Praia Centro e contará com a presença de João Amoêdo, a surpresa positiva da campanha presidencial.

Líder da maioria

O deputado Audic Mota terá frequência na tribuna da Assembleia. Está tentando uma reunião com o presidente da Casa, deputado José Sarto, para apresentar a proposta de criação da liderança da minoria. Primeiro secretário na gestão passada, Audic Mota está sem visibilidade. Ficou fora da mesa, da presidência de comissões e, agora, articula espaço no lugar mais nobre do parlamento: o plenário.

Emendas

O projeto de reforma da Previdência vai tramitar rápido na Câmara. A Comissão Especial que será criada para analisar o projeto dará prazo de cinco dias para os deputados apresentarem emendas.



O deputado Roberto Pessoa estuda emenda à proposta que pode ajudar milhões de trabalhadores que forem aposentados por tempo de contribuição e não por idade que continuam trabalhando e recolhendo para a Previdência sem incorporar ao valor da aposentadoria. Esses aposentados perderam na Justiça ações que pediam o ressarcimento ou aumento do valor da pensão.

Sarto atendeu a todos

Na composição das comissões técnicas, o deputado José Sarto, mais uma vez, usou o Regimento Interno e o critério da proporcionalidade. Com precisão cirúrgica, dividiu os deputados pelo tamanho de cada bancada.

As presidências , ele também decidiu pelo caráter da divisão proporcional. No final todos ficaram satisfeitos. A oposição elogiou o comportamento de José Sarto.</CW>

G8 de bolsonaro

Oito parlamentares da bancada cearense, integrantes de um grupo já apelidado de G8, da base de apoio do atual Governo, participaram de reunião com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na pauta, foram destacados assuntos de interesse do estado do Ceará e da região Nordeste, como é o caso do Banco do Nordeste do Brasil.

O ministro ouviu atentamente as colocações de cada parlamentar, tendo demonstrado o interesse e preocupação do Governo de trabalhar e dar a devida atenção ao povo do Nordeste, em especial aos cearenses.

* Roberto Moreira redigiu a coluna