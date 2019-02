Palácio do Planalto parabeniza Davi Alcolumbre pela eleição para a presidência do Senado

Minutos após a confirmação da eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a presidência do Senado, nesta sábado (2), a Presidência da República cumprimentou o senador e também o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), reeleito na sexta (1º) presidente da Câmara dos Deputados. O DEM passa a comandar as duas Casas do Congresso Nacional.

"A Presidência da República cumprimenta o Dep. Rodrigo Maia e o Senador Davi Alcolumbre pelos resultados obtidos nas eleições das presidências da Câmara e do Senado, consolidando nossa tradição democrática e certos do compromisso das duas casas com os anseios do povo e com o melhor interesse do Brasil", diz a nota.

Em seu discurso ainda como candidato, Alcolumbre prometeu, se eleito, ampliar a transparência dos atos legislativos e de todos os fatos envolvendo o Senado.

“O Senado deve se balizar pelos pilares da independência, transparência, austeridade e protagonismo. Os desafios do atual momento brasileiro são imensos. Por um lado, a complexa crise fiscal exige reformas urgentes a fim de corrigirmos as distorções. Por outro, é preciso reverter a profunda crise política que minou a confiança nos políticos”, disse Alcolumbre, acrescentando que o povo clama por um novo modelo de fazer político. “Mais igualitário, mais democrático e com ampla participação cidadão”.