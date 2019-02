Obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco devem ser concluídas em maio

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse, nesta sexta-feira (15), durante visita a Fortaleza, que a conclusão das obras do Eixo Norte da Transposição das Águas do Rio São Francisco - etapa que vai beneficiar o Ceará - está prevista para maio. O novo prazo ocorre em meio a atrasos com a obra, após problemas nas estruturas de bombeamento no ano passado.

Se o cronograma das obras correr normalmente, prometeu o ministro, as águas do Velho Chico chegarão ao Ceará no segundo semestre deste ano.

"A previsão que a empresa responsável nos deu é que [a obra] acabe em maio deste ano. E a partir de então, a gente começa a bombear àgua novamente para o Eixo Norte e a água vai seguir seu curso até chegar ao reservatório de Jati. A previsão é que se tudo ocorrer de acordo, se não tiver nenhum imprevisto ao longo dos enchimentos desses reservatórios e dos canais, isso chegue no segundo semestre", anunciou o ministro.

As declarações do ministro foram dadas após reunião com o governador Camilo Santana (PT), na manhã desta sexta, no Palácio da Abolição.

Segundo Gustavo Canuto, a finalização do Eixo Norte está orçada em R$ 286 milhões, sendo que o Governo Federal precisará ainda fazer uma suplementação de mais R$ 100 milhões.

Na ocasião do encontro com o governador do Estado, Gustavo Canuto debateu como dividir o custeio da operação do projeto São Francisco entre a União e os estados beneficiados.