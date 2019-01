OAB-CE quer encontros periódicos para avaliar situação da segurança e das penitenciárias

Em meio à onda de ataques criminosos no Ceará, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, sugeriu ao secretário de Administração Penitenciária do Estado, Luís Mauro Albuquerque, a realização de encontros temáticos periódicos para a elaboração de planos de ação que fortaleçam a segurança pública e penitenciária do Estado.

Uma comissão da OAB-CE, liderada por Erinaldo, se reuniu, nesta sexta-feira (4), com o secretário Luís Mauro para discutir a situação da segurança do Estado. Também participaram do encontro, o diretor de Prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vítor, e a advogada Virgínia Porto.

Um dos compromissos da OAB-CE, segundo o Erinaldo, é estar atenta aos anseios da população e colaborar com as autoridades. "Queremos maior agilidade nos processos e mais segurança para a sociedade, com condições dignas de trabalho para a advocacia; respeito às prerrogativas e aos direitos humanos. Por isso, nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso", afirma.

O secretário Luís Mauro Albuquerque acredita na sinergia entre a Pasta e a OAB-CE. “Pretendo reduzir o tempo de espera do advogado e melhorar a área do parlatório”, disse o secretário.