O custo salarial dos secretários anunciados por Camilo

Secretários estaduais que estão, aos poucos, sendo confirmados pelo governador Camilo Santana (PT) receberão de salário, na próxima gestão, o valor de R$ 15.846,85. Com os descontos, o saldo líquido fica por volta de R$ 11,9 mil. Cada gestor temático contribui na administração estadual sendo uma espécie de braço do chefe do Executivo.

Os valores a serem pagos mensalmente são os mesmos da atual gestão estadual e próximos ao rendimento do governador, de R$ 17.607,61 — que líquido gira em torno de R$ 12 mil. Apesar de o próximo governo ter reduzido o número de secretarias, nomes que irão ocupar funções vinculadas às Pastas do primeiro escalão continuarão recebendo o equivalente aos vencimentos de chefes de secretarias.

De acordo com valores publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quinta-feira (28), tanto secretários quanto assessores especiais receberão vencimentos de R$ 15.846,85. Os secretários executivos, ou adjuntos, receberão R$ 11.885,13 bruto.

Na nova gestão, o petista Camilo Santana deverá governar o Ceará com 21 secretários, além dos cargos vinculados às secretarias que perderam status de Pasta, mas que continuam com atuação forte na administração.