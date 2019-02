Novatos abrem dissidência no PDT sobre escolha do presidente da Câmara 

O PDT, o partido com maior representação parlamentar no Ceará, fechou questão em apoio ao candidato Rodrigo Maia, na disputa à Presidência da Câmara. O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, considera Maia um bom gestor e argumenta que não há cunho ideológico na escolha. Mas nem todos pensam assim. O deputado cearense Idilvan Alencar, que é novato, abriu uma dissidência no partido e disse não votar em Rodrigo Maia.

A posição do cearense é corroborada por dois outros novados do PDT, o deputado pernambucano Tulio Gadelha e a paulista Tabata Amaral. Até o início da manhã, eles ainda não haviam definido em quem votar para presidente, mas sabiam que não iriam apoiar Rodrigo Maia. “A gente votar nele seria totalmente contra o que defendemos”, disse Tulio Gadelha.

Idilvan Alencar foi secretário de educação do Estado e terá como foco no seu mandato, a defesa das bandeiras do ensino e dos profissionais da área. Ele obteve 154 mil votos nas últimas eleições.