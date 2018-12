Norte e Nordeste ficam sem ministros no Governo Bolsonaro

Jair Bolsonaro vai tomar posse, no próximo dia 1° de janeiro sem nenhum ministro nascido no Nordeste nem no Norte. Dos 22 nomes, 8 são do Sul, além do vice, Hamilton Mourão. Outros 11 nasceram no Sudeste, 2 no Centro-Oeste e 1 é colombiano naturalizado brasileiro. “Não saí perguntando a região de nascimento, cor da pele ou sexualidade de cada um, já que isso é irrelevante para as demandas de nosso País”, justificou o presidente eleito.

O comentário foi uma resposta a uma reportagem publicada pelo jornal paulista “Folha de S.Paulo”, segundo a qual pela primeira vez na história da República, o presidente eleito tomará posse sem nenhum representante dessas regiões no primeiro escalão.

“A Folha de SP continua a fazer um jornalismo sujo e de baixo nível. Agora insinuam falta de representatividade das regiões Norte e Nordeste nos ministérios, como se nascer em uma região se traduzisse em competência e não nascer significasse descaso e abandono. Vão quebrar a cara!”, escreveu Bolsonaro em seu perfil nas redes sociais.

O presidente eleito disse que não saiu perguntando a naturalidade da sua esposa, que é filha de nordestina, e muito menos de funcionários que trabalharão com ele na presidência. “Se defendemos igualdade, esses detalhes são completamente ínfimos”.

Apesar da falta de ministro nordestino no seu governo, Bolsonaro afirmou que as regiões Norte e Nordeste terão um “olhar especial no seu governo, principalmente pelo grande potencial econômico que possuem”.