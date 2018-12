Nomes para Educação e Cidades são impasses no secretariado de Camilo

Desde que o governador reeleito Camilo Santana (PT) começou a definir, nos últimos dias, a sua equipe de secretários para o segundo mandato - até agora já foram confirmados 12 nomes -, as Pastas de Cidades e de Educação tem sido dois impasses nesse tabuleiro, tanto que os seus titulares deverão ser os últimos a ser anunciados.

Durante evento na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado, Camilo disse que "não tem nada definido" em relação às duas secretarias.

Segundo interlocutores do governador, uma das dificuldades enfrentadas na Pasta de Educação, por exemplo, é que Camilo quer que o atual secretário, Idilvan Alencar, permaneça no cargo. Mas o auxiliar, que foi eleito deputado federal, neste ano, quer, na verdade, assumir o mandato na Câmara dos Deputados.

Já a Pasta de Cidades, uma das mais do primeiro escalão da administração estadual, é cobiçada por alguns partidos da base aliada de Camilo. O secretário-geral do PP, Paulo Henrique Lustosa, é o atual titular da secretaria, mas ele não sabe se vai continuar.

"Vamos esperar, depende do partido, depende do governador", disse Lustosa ao Sistema Verdes Mares.

Ao ser questionado se a aliança que tem com 24 partidos interfere na indicação do secretariado, Camilo Santana respondeu que as suas escolhas são pessoais. O governador disse que vai anunciar o restante dos nomes de sua equipe ainda neste sábado (29).